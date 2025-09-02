Mudanya'da Restoranda Duman Paniği
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir restoranda, çatısından yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İlginç bir şekilde, restoranın içinde bulunan bazı müşteriler durumdan habersiz yemek yemeye devam etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir restoranda bugün öğle saatlerinde çıkan duman, kısa süreli paniğe neden oldu. Restoranın çatısından yükselen yoğun dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, çatıdan yükselen dumanlara anında müdahale etti. Dikkat çeken bir diğer detay ise olay anında restoranın içinde yemek yemeye devam eden müşteriler oldu. Dışarıda panik yaşanırken, bazı müşterilerin içeride durumdan habersiz şekilde yemeklerini sürdürdüğü gözlendi.
Vatandaşlar, yükselen dumanları görünce kısa süreli korku yaşadı. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BURSA