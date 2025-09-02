Mudanya'da Restoranda Duman Paniği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir restoranda bugün öğle saatlerinde çıkan duman, kısa süreli paniğe neden oldu. Restoranın çatısından yükselen yoğun dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, çatıdan yükselen dumanlara anında müdahale etti. Dikkat çeken bir diğer detay ise olay anında restoranın içinde yemek yemeye devam eden müşteriler oldu. Dışarıda panik yaşanırken, bazı müşterilerin içeride durumdan habersiz şekilde yemeklerini sürdürdüğü gözlendi.

Vatandaşlar, yükselen dumanları görünce kısa süreli korku yaşadı. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BURSA