Mudanya'da kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesi İpar Caddesi'nde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde gerçekleştiren bina yıkımları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Mudanya ilçesi İpar Cadesi'nde Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde araç geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Bundan kaynaklı olarak zaman zaman trafik oluştu. İpar Caddesi'nde kentsel dönüşüm projesi için yıkım çalışmaları yaklaşık 10 gün boyunca süreği öğrenildi. - BURSA