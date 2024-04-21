Mudanya'da Karavanlar İçin Uygun Barınma Alanı Oluşturuldu

Mudanya 50'den fazla karavana ev sahipliği yapıyor. Karavan sahipleri BURULAŞ'a aylık bin lira kira ödüyor.

Mudanya'nın hemen doğusunda yer alan dolgu alanı karavanların barınma mekanı oldu. BURULAŞ tarafından işletilen otoparkta 50'den fazla karavan bulunuyor. Karavan sahipleri konaklama için BURULAŞ'a aylık bin lira ücret ödüyor. Şehir dışından gelen karavancıların günlerce kamp yapabildiği ve yine halk tarafından kalabalık günlerde otopark olarak da kullanılan dolgu alanının yanındaki park ise akşamları ışıklandırıldı. - BURSA