Mudanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Mudanya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen sessiz yürüyüşte, kadın cinayeti kurbanlarını temsilen yere yüzlerce ayakkabı bırakıldı ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sessiz yürüyüş gerçekleştirilerek, kadın cinayeti kurbanlarını temsilen yere yüzlerce ayakkabı bırakıldı.

Mudanya Kent Konseyi'nin öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sessiz yürüyüş düzenlendi. BUDO İskelesi'nde siyah kıyafetlerle toplanan kadınlar, ikişerli sıra halinde Mütareke Meydanı'na doğru sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca kadına yönelik şiddete dikkat çeken ve yardım çağrısını simgeleyen dört parmak işareti tekrarlandı. Meydana ulaşıldığında kadın cinayeti kurbanlarını temsilen yere bırakılan yüzlerce ayakkabı etrafında büyük bir çember oluşturuldu. Ardından hayatını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kısa süreli çığlık eylemi ise etkinliğe katılanların duygularını ve şiddete karşı yükselen toplumsal tepkiyi yansıttı.

Programda yapılan konuşmalarda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Bazı katılımcılar konuşmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, meydanda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlik, gece saatlerine kadar süren sessiz nöbetle devam etti. Kadınlar, kadın cinayetlerini simgeleyen ayakkabıların ve hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu alanın etrafında bekleyerek, "Şiddete karşı asla yalnız değiliz" mesajı verdi.

Etkinliğe sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
