Mudanya'da Devasa Dut Ağacı Devrildi

Mudanya'da Devasa Dut Ağacı Devrildi
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Mudanya Hasanbey Mahallesi'nde, sabah saatlerinde devrilen dut ağacı, elektrik tellerini koparttı. Olay, can kaybına neden olmadan gerçekleşti. Bölge sakinleri, okul yanındaki ağaçların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mudanya Hasanbey Mahallesi Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi, karşısındaki dut ağacı sabaha karşı saat 03.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi.

Elektrik tellerini de koparan ağacı yoldan kaldırmak için Muhtar Vezir Sağlam, Mudanya Emniyeti ve Bursa İtfaiyesi seferber oldu. Ağacın okul saati dışında meydana gelmesi can ve mal kaybını önlemiş oldu. Çevrede oturan vatandaşlar, acilen Ahmet Rüştü Lisesi bahçesi dahil bölgedeki ağaçların kontrollerinin yapılması, budanması ve çürük olanların kontrollü şekilde kesilmesi gerektiğini söyledi.

Zira hatırlanacağı üzere geçen yıl Lise bahçesindeki çam ağacı gece yandaki Akaner Sitesi bahçesine devrilmiş maddi hasar meydana gelmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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