Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, 18 Haziran'da  Kapılarını Açıyor

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, 18 Haziran Cumartesi günü yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor.

Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nden mahkeme kararıyla devralınan havuzun kullanılamaz hale gelen donanımlarını yeniledi, kullanıma hazır hale getirdi. Havuz platformundaki seramikler, havalandırma, elektrik tesisatı, klimalar, ısıtma-soğutma sistemleri, ıslak hacimler, derz dolgularının revize edildiği, mutfak, duşlar ve soyunma odalarının yenilendiği tesis, 18 Haziran Cumartesi gününden itibaren Mudanyalı sporseverlere hizmet verecek.

Havuzun devralınması ile birlikte gerekli eksikliklerin tespit edildiğini ancak pandemi döneminde çalışmaların durduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İl Sağlık Müdürlüğü'nün havuzun temizliği ve hijyeni konusunda getirdiği kriterleri tespit ederek gerekli işlemleri yaptık. Yenileme çalışmalarımıza pandemi sürecinin ardından hızlıca başladık. Havuzumuz 18 Haziran Cumartesi gününden itibaren daha ekonomik ve sağlıklı olarak Mudanyalı hemşehrilerimize hizmet verecek. Sabah saat 9'dan 21'e kadar Mudanyalı hemşehrilerimin kullanımına açık olacak. Mudanyamıza hayırlı olsun" dedi.

ANKA / Yerel