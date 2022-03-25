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Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi

Mudanya Belediyesi, hazırladığı Ramazan paketleriyle bin 400 ailenin evine gönül sofrası kuruyor.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Mudanya Belediyesi, hazırladığı Ramazan paketleriyle bin 400 ailenin evine gönül sofrası kuruyor.

Mudanya Belediyesi, Ramazan bereketini evlere taşıyor. Mudanya Belediyesi'nin ramazan paketleri, Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Zeytin Dalı, Ramazan ayı öncesinde bin 400 aileye erzak dağıtımı yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Dayanışma ağımızı bu yıl da büyütüyor, hemşehrilerimizin sofralarına Ramazan paketlerimizle konuk oluyoruz. Sevgiyle çalışıyor, çalışırken ürettiklerimizi sevgiyle bölüşüyoruz. Bu toprağın bereketini, bu toprağın insanlarıyla, çok sevdiğim Mudanyalılarla paylaşmayı sürdüreceğiz. Gece gündüz, 24 saat Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız" dedi. - BURSA

Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi

Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudanya Belediyesi, Zeytin Dalı, Ramazan, Mudanya, Yerel, Haberler

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