Mudanya Belediyesi'nden Açık Havada Spor Etkinliği

Mudanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlediği spor etkinliklerini açık havaya taşıdı. Sağlıklı yaşam için bir araya gelen Mudanyalılar, eğitmenler eşliğinde açık havada spor yapma imkanı buldu.

Mudanya Belediyesi'nin her yaştan Mudanyalı'nın sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için açık havada düzenlediği "Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği", Sedat Portakal Halı Sahası'nda başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerince verilen Yoga ve Step- Aerobik derslerinde güne zinde başlamak isteyen Mudanyalılar bir araya geldi.

Her alanda sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak Mudanya'ya yeni spor alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sağlıklı bir yaşamın yolu spordan geçiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hemşehrilerimiz Mudanyamızın tertemiz havasını içine çekerek, açık havada spor yapabilecek" dedi.

Başkan Türkyılmaz, tüm Mudanyalıları, 25 Nisan Pazartesi günü Yeni Mahalle Basketbol Sahası'nda devam edecek spor etkinliğine davet etti.