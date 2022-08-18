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Muayeneye karanfille girdiler

Yerel Haberler

Muayeneye karanfille girdiler Tekirdağ'da sağlıkta şiddete karşı düzenlenen etkinlikte Tekirdağ Şehir Hastanesinde giden hastalar, bugün karanfillerle doktor odasına girdi.

Muayeneye karanfille girdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sağlıkta şiddete karşı düzenlenen etkinlikte Tekirdağ Şehir Hastanesinde giden hastalar, bugün karanfillerle doktor odasına girdi.

Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı Tekirdağ Şehir Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, karanfiller, bu sefer doktorların yerine, doktorların odasının önünde bekleyen hastalara verilerek, hastanın muayene olacağı doktora verilmesi istendi. Etkinlikte aynı zamanda doktorlar ve hastalara çikolata ikramında bulundu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, "Vatandaşlarımıza hem acil serviste hem poliklinikte hizmet almaya gelen vatandaşlarımıza Sağlık-Sen olarak ağzımızın tadı bozulmasın diye çikolata ikramında bulunduk. Onlardan da muayene sırasında sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize bir çiçek vermesini ricasında bulunduk. Çokta olumlu mimikleri biraz önce hep birlikte gördük. Bunun Türkiye genelinde ve ilimizde de devam etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Poliklinik sıralarında da dile getirdiğim gibi bir çiçekle şiddet sona ermeyecektir ama her baharında bir çiçekle geldiğini unutmamamız gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

Tekirdağ Yerel Haberler

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