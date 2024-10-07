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MSKÜ ve Türkiye Biyologlar Derneği'nden Uluslararası Biyoloji Kongresi Protokolü

MSKÜ ve Türkiye Biyologlar Derneği'nden Uluslararası Biyoloji Kongresi Protokolü
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Türkiye Biyologlar Derneği arasında Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Biyoloji Kongresi için protokol imzalandı. Kongre, biyoloji bilimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Türkiye Biyologlar Derneği arasında Biyoloji bilimine katkı sağlamak, bilim insanlarını bir araya getirmek ve sektör temsilcileri ile akademik çevreler arasında iş birliği sağlamak amacıyla Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Biyoloji Kongresi Protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Türkiye Biyologlar Derneği (TBD) arasında Biyoloji bilimine katkı sağlamak, bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmek ve sektör temsilcileri ile akademik çevreler arasında iş birliği oluşturmak amacıyla Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Biyoloji Kongresi düzenlenmesi için protokol imzalandı. Rektörlük binasında gerçekleşen protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Türkiye Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Soytemiz arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Böylesi önemli akademik etkinliklerin sürdürülebilir olması önemli. Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı Dr. İhsan Soytemiz ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Protokolümüz Üniversitemize, Fakültemize, Biyoloji camiasına hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Soytemiz ise, "Köklü, yıllardır devam eden Biyoloji kongresine çok özen gösteriyoruz. Bu sene uluslararası katılımlı olacak. Güzel bir kongre olacağına inanıyoruz. Rektörümüz Turhan Kaçar'a bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye

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