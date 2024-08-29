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MSKÜ Eğitim Fakültesi'nde Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen özel yetenek sınavları başarıyla tamamlandı. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na başvuran adaylar, yeteneklerini sergileyerek bu bölümlere kabul edilmek için ter döktü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen özel yetenek sınavları başarıyla tamamlandı. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na başvuran adaylar, yeteneklerini sergileyerek bu bölümlere kabul edilmek için ter döktü.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'na başvuran 111 adaydan 42'si sınava katıldı. Sınav, 180 dakikalık iki oturumdan oluştu ve adaylar, canlı modelden desen çalışması ve hayali kompozisyon çalışması olmak üzere iki çizim yaptı. Sınav sonucunda 10 öğrenci, resim bölümüne girmeye hak kazandı.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na başvuran 162 adaydan 69'u sınavda yeteneklerini sergiledi. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavda, adaylara müzikle ilgili işitme, söyleme ve çalma alanlarında sorular yöneltildi ve performansları değerlendirildi. Bu sınavın sonucunda 20 öğrenci asil, 32 öğrenci ise yedek kayıt hakkı kazandı.

Yetenek sınavlarını başarıyla geçen öğrencileri tebrik eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sanatın bilgiyle birleştiğinde daha güçlü bir etki oluşturduğunu vurguladı. Rektör Kaçar, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Yerel Güncel Haberler

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