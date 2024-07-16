MSKÜ'de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Konferansı Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri Konferansı' düzenlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Prof. Dr. Gültekin Yıldız'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra Prof. Dr. Yıldız, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Muğla'da ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, en sevdiği ilin Muğla olduğunu ifade etti. Konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi ve program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, günün anlam ve önemine ilişkin olarak Prof. Dr. Gültekin Yıldız'a teşekkür ederek, kendisine hediye takdiminde bulundu.

Programa; Muğla Vali Vekili ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celal Ateş ve Prof. Dr. Ali Sülün, Genel Sekreter Vekili Ümit Metin, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Hasan Er ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. - MUĞLA