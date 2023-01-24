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MSB: "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi.

Yerel Haberler

MSB: 'Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışan 27 kişiye müdahale edildiğini ve yapılan incelemede birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışan 27 kişiye müdahale edildiğini ve yapılan incelemede birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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