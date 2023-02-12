Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor

Yerel Haberler

MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti gemisi TCG İskenderun'un fırkateynimizde konuşlu SH-70 Sea Hawk helikopterimiz ile Hatay Devlet Hastanesindeki yaralı vatandaşlarımızı Adana Devlet Hastanesine nakletmeye ve yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz" denildi. - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti İskenderun Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title