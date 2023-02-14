MSB: 'TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı'

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seyyar tuvalet kurulumlarına aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seyyar tuvalet kurulumlarına aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, "8'inci Komando Tugayımız, Hatay'da arama-tarama ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için seyyar tuvalet kurulumlarına da aralıksız devam ediyor. TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı. Beraberiz Türkiye" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA