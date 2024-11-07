MSB: "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 (Irak bin 275 / Suriye: bin 182) olmuştur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini bildirdi.

Aktürk, son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarına teslim olduğunu duyurdu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle, 5 Kasım'da eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır"

Hudut hattında yaşanan son gelişmeleri aktaran Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. Bin 288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur" şeklinde konuştu.

29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında Yunan Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığını bildiren Tuğamiral Aktürk, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukuk çiğnenerek çocuklar ve siviller öldürülmekte, bölgemiz felakete sürüklenmektedir. İsrail'in; Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir."

Tuğamiral Aktürk, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü'nün de katıldığı, 2024 Yılı Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel ve Genel Kurul Toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 6-9 Kasım tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, "2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 14 Kasım'a, Hava Kuvvetleri Komutanlığına '2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları ise 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri' kapsamında 13-16 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konserler verileceğini açıkladı.

ABD seçimleri sonrasında Irak ve Suriye'deki durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir."

Fransa'nın, GKRY'ne Leclerc Tanklarını ve Mistral Füzelerini vereceği yönünde iddialar

Bakanlık kaynakları, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY'ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir."

ABD'deki seçimler sonrası F-16 tedariki konusu

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz." - ANKARA