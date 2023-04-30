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MSB: 'Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye...

MSB: "Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye...

Yerel Haberler

MSB: "Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

MSB: " Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Tragger Şırnak Yerel Haberler

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