MSB: "Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye...
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MSB: "Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
MSB: " Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel