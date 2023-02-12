MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Yerel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel