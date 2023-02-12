MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Deprem PKK Yerel Haberler

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