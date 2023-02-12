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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Yerel Haberler

MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Deprem PKK Yerel Haberler

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