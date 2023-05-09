MSB: "P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de " Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiasıyla başlatılan...
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MSB: "P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de " Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.
MSB: "P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de " Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel