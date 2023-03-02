Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor

Yerel Haberler

MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlar kadar, çocuklarımız için yapılan okulları ve sınıfları da önemsiyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title