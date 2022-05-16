MSB nefes kesen tatbikatın görüntülerini paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB nefes kesen tatbikatın görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Havacılık Komutanlığı'na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu ve tatbikattan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Havacılık Komutanlığı'na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu ve tatbikattan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medyadan tatbikat hakkında yapılan açıklamada, "Amaç: Hava indirme ve komando harekat türlerini müşterek harekat ortamında başarılı şekilde icra etmek. Kayseri'de gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetlerimiz ile Kara Havacılık Komutanlığımıza ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Erciyes-2022 Tatbikatı'na ait nefes kesen görüntüler de paylaşıldı.

(Utku Şimşek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title