Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak - Haberler

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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

AA / Kemal Karadağ - Yerel

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Yerel Güncel Haberler

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