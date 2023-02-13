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MSB: "Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor"

Yerel Haberler

MSB: "Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor" Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Mehmetçik ilk günden bu yana bölgeye desteğini sürdürüyor.

MSB: "Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor"

ANKARA - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Mehmetçik ilk günden bu yana bölgeye desteğini sürdürüyor.

Yaşanan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelleri Nurdağın'da ki çadır kente giderek çocukları ziyaret etti ve çikolata ulaştırıldı.

MSB'nin (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Bu anonsumuz da çocuklarımız için. Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor. 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı. Canımız Türkiye" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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