MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor" - Haberler

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MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor'

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MSB: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Terör, Yerel, Haberler

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