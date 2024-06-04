Kayseri'de Eğitim Uçağı Kaza Kırıma Uğradı, İki Pilot Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Açıklamada, iki pilotun şehit olduğu açıklandı. - ANKARA