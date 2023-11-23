MSB kaynakları: "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı iddialarını "dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti. İncirlik Hava Üssü'ne inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir" yanıtını verdi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"F-16 tedariğine yönelik süreç devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği hatırlatılarak, Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan ikinci el Eurofighter alınacağı iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F-16 tedariğine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını, süreci takip ettiklerini belirtti.

"40 Eurofighter uçağı almak istediğimizi ifade ettik"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları söyledi:

"F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken, üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariği konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."

"KAAN'ın 2032'den itibaren envantere girmesi bekleniyor"

Milli muharip uçağı KAAN hakkında da bilgi veren kaynaklar, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin KAAN'ın NATO'ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin tamamının NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti. - ANKARA