Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar öğretmen ve tecrübeli
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan her iki Pilot Albay, öğretmenlik yapmanın yanı sıra tecrübeli pilotlardır. Kaza sırasında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da uçağın performans kaydını tutmaktaydı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı SF-260D uçağı kaza kırıma uğramıştır. Olayın sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır.
MSB Kaynakları: "( Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır" - ANKARA