MSB kaynakları: "(İstanbul depremi) Bakanlığımız koordinesinde Baykar firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif...
MSB kaynakları: "(İstanbul depremi) Bakanlığımız koordinesinde Baykar firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir.
MSB kaynakları: "(İstanbul depremi) Bakanlığımız koordinesinde Baykar firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel