MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu...
MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceğiaçıktır.
MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceğiaçıktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel