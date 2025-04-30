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MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu...

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MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceğiaçıktır.

MSB kaynakları: "(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceğiaçıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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