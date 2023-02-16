MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor"
Yerel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, durmaksızın deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel