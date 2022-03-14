MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Haberler

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MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşahazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşa

hazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video klip, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" notuyla yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu video klipte Hava Kuvvetleri personelinin F-16'lar ile uçuşa hazırlık görüntülerinin yanı sıra, harekat görüntüleri de yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Medya, Yerel, Haberler

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