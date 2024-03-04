MSB, Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan A400M tipi uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA