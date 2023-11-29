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MSB: "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık...

29 Kasım 2023 09:02 Son Güncelleme: 09:04 Abone Ol

MSB: "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'a hareket etti.