MSB: "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık...
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MSB: "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'a hareket etti.
MSB: "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'a hareket etti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel