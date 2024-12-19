MSB duyurdu: Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele verildiğini dile getiren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 41, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 438'i Irak'ın, bin 521'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 959 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

3 PKK'lı daha hudut karakoluna teslim oldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha hudut karakoluna teslim olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında arama-tarama faaliyetlerinin de devam ettiğini bildirdi. Aktürk, tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin takip edildiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz."

Hudut hattının teknolojik vasıtalarla çok katmanlı olarak korunduğunu işaret eden Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, bin 487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 745'e, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813'e yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadıklarını belirten Tuğamiral Aktürk, "Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır. Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir" şeklinde konuştu.

Eurofighterlar bugün Türkiye'den ayrılacak

Tuğamiral Aktürk, Katar'da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter savaş uçağının bugün Türkiye'den ayrılacağını da açıkladı. Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine personel alımı kapsamında 28 Kasım'da başlayan 'sözleşmeli personel temini' başvuruları 28 Aralık'a kadar, 'memur temini' başvuruları ise 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir."

Suriye'de son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

" Suriye'de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur, rejimin ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün "Türkiye ile SDG arasında ateşkeste uzlaşıldığına" dair açıklamaları

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığı açıklamasına ilişkin ise, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Suriye'deki Rus varlığı

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:

"Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şu an için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek."

TSK'nın Fırat'ın doğusuna operasyon ihtimali

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi:

"Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekat bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."

ABD'nin GKRY ile yaptığı anlaşma

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara GKRY'yi de dahil edeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de savunma işbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı gerekçe göstermesi

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'de hala DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sayın bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemlerinin bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz." - ANKARA