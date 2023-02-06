MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi... Yerel Haberler MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor "Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize... MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor " Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor." ifadelerine yer verdi Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ankara Deprem 3. Sayfa Yerel Haberler

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