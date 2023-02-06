Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor"

Yerel Haberler

MSB: 'Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor'

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde askerin katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde askerin katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor. TSK'nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Deprem Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title