MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı - Haberler

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MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.

MSB'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla servis edilen söz konusu video klipte Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava Araçları ( Siha ) yer aldı. Ayrıca video klipte, SİHA'lar ile gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer aldı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve milli gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı SİHA TSK Yerel Haberler

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