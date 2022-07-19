MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip - Haberler

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MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' için 3 serilik özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Yerel Haberler

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