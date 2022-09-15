MSB'den Azerbaycan için rap müzikli klip Yerel Haberler MSB'den Azerbaycan için rap müzikli klip Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan'a rap müzikli klip ile destek verdi. MSB'den Azerbaycan için rap müzikli klip ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan- Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan'a rap müzikli klip ile destek verdi. Azerbaycan- Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan rap müzikli klip, platform kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan Azerbaycan Genel Yerel Haberler

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