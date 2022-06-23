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MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Huzeyfe Tarık Yaman - Yerel
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MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının yer aldığı bir video klip paylaşılarak "AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende" notu düşüldü.

MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığından, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının yer aldığı bir video klip paylaşılarak "AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA'nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, "Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Yerel

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