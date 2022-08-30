MSB'den 30 Ağustos'a özel yeni video Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir videosunu yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir videosunu yayımladı. MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılına özel bir video yayımladı. Yayımlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüntülerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Milletimizin sevgisi ve güveni sürdüğü müddetçe ordumuzun aşamayacağı hiçbir engel yoktur." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı TSK Yerel Haberler

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