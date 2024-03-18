MSB, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için şehit ailelerine video yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ithafen hazırladığı videoyu yayınladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle" ifadeleri yer aldı. - ANKARA