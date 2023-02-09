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MSB çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı

Yerel Haberler

MSB çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileri ile deprem bölgesinde kullanılacak olan iş makineleri ve AFAD teçhizatı taşındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileri ile deprem bölgesinde kullanılacak olan iş makineleri ve AFAD teçhizatı taşındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileri de deprem bölgesinde kullanılacak iş makinelerini ve AFAD teçhizatını İskenderun'a nakletmeye devam ediyor. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı İskenderun AFAD Yerel Haberler

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