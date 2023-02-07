Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı"

Yerel Haberler

MSB: 'CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar helikopter pilotları, zorlu hava şartlarına rağmen deprem bölgesindeki milletimize yardım elini ulaştırmak için korkusuzca uçuş gerçekleştiriyor. CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title