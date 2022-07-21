MSB, birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin teslim alındığını duyurdu - Haberler

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MSB, birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin teslim alındığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB, birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin teslim alındığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57'nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı DOST Partisi Yerel Haberler

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