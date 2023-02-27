MSB Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocukları yalnız bırakmıyor Yerel Haberler MSB Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocukları yalnız bırakmıyorANKARA Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesinden Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocukları da yalnız bırakmıyor. MSB Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocukları yalnız bırakmıyor ANKARA Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesinden Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocukları da yalnız bırakmıyor. Kahraman Mehmetçik Ankara'ya tahliye edilen depremzede çocuklar ile teker teker ilgileniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara'ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Bakanlığımızın Gazi Uyumevi'nde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikayeler okuduk" ifadelerine yer verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Ankara Yerel Güncel Haberler

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