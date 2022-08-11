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MSB "Abdülhamid Han" sondaj gemisine refakat anlarını paylaştı

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MSB 'Abdülhamid Han' sondaj gemisine refakat anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Abdülhamid Han sondaj gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Abdülhamid Han sondaj gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Abdülhamid Han Yerel Haberler

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