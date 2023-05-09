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MSB: '7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına...

MSB: "7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına...

Yerel Haberler

MSB: "7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır.

MSB: "7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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