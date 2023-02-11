MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Yerel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel PKK Yerel Güncel Haberler

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