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MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yerel Haberler

MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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