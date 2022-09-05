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MSB: "4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle...

Yerel Haberler

MSB: '4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle...

MSB: "4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır.

MSB: "4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eylül Yerel Haberler

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